Com brilho de Matheus Pereira, Cruzeiro vence o Atlético-GO no Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro venceu o Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo (12), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou à terceira vitória consecutiva na temporada.

O gol do triunfo celeste foi marcado por Matheus Pereira, no segundo tempo.

Com o resultado, o time celeste escala a tabela de classificação e momentaneamente assume a quinta colocação, com dez pontos em cinco partidas.

A escalada celeste na tabela foi beneficiada, também, pela derrota do Palmeiras para o Athletico-PR.

Antes de a bola rolar a equipe azul estava na décima colocação.

Próximos jogos do Cruzeiro

O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Unión La Calera, nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Independência, pela quinta rodada do Grupo B da Copa Sul

Americana.

No Campeonato Brasileiro, se a competição não for paralisada por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, o Cruzeiro volta a campo no dia 20 de maio (segunda-feira), às 20h (de Brasília), no estádio Morumbis, na rodada de número sete.

Três vitórias na temporada

A vitória por 1 a 0 em cima do Atlético-GO fez o Cruzeiro alcançar uma marca inédita no ano. Pela primeira vez, a equipe estrela venceu três partidas consecutivas em 2024. Antes, bateu o Vitória (3 a 1) e o Alianza-COL (3 a 0).

Pedrinho ovacionado

Antes de a bola rolar, o sócio-majoritário do Cruzeiro, Pedro Lourenço, foi muito ovacionado pela torcida do Cruzeiro presente ao estádio Antônio Accioly. Nas arquibancadas, os cruzeirenses cantaram músicas com o nome do empresário.

Durante caminhada próximo à arquibancada onde estavam os torcedores, Pedrinho ouviu os cruzeirenses gritarem o seu nome com muita força: “Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho” e “Ih, Fud.. o Pedrinho apareceu”, cantaram os cruzeirenses.

O jogo

Com uma formação ofensiva, o Cruzeiro começou melhor o jogo, buscando o ataque e ocupando o campo do Atlético-GO. Apesar do maior volume no início, o time de Fernando Seabra viu o adversário igualar as ações e deixar a partida bem disputada.

Na etapa inicial, o Cruzeiro teve um gol anulado. Aos 27 minutos, Arthur Gomes recebeu nas costas da defesa, driblou o goleiro e balançou as redes. Apesar de comemorar, o atacante do Cruzeiro viu o árbitro seguir a marcação do auxiliar com a marcação de impedimento.

Um minutos antes, o Cruzeiro quase havia marcado. Após cobrança de falta, Zé Ivaldo cabeceou para o gol, mas Alix tirou em cima da linha.

O Atlético-GO também teve chances. Aos 19 minutos, após jogada no lado esquerdo, Shaylon cruzou para a área. Derek, sozinho, pegou muito embaixo da bola e chutou para fora, na cara do goleiro Anderson.

Segundo tempo

No segundo tempo, a partida seguiu aberta, com o jogo “franco” para ambos os lados. O Atlético-GO teve boa chance de marcar com Yony González, em um lance plástico. O atacante arriscou uma bicicleta de fora da área e assustou o goleiro Anderson.

Como resposta, o Cruzeiro acertou a trave aos 27 minutos, com Rafael Elias “Papagaio”.

E aos 35 minutos do segundo tempo o gol da vitória, com o destaque Matheus Pereira.

Cronologia do jogo

Aos 35 minutos do segundo tempo, Matheus Pereira recebeu na entrada da área, e, com certa liberdade, girou o corpo e chutou colocado. A bola foi no cantinho do gol atleticano: 0 a 1.

ATLÉTICO-GO X CRUZEIRO

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Lucas Kal (Vagner Love), Gabriel Baralhas, Gabriel Barros (Yony González) e Shaylon (Danielzinho); Luiz Fernando e Derek (Emiliano Rodriguez): Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro

Anderson; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Ramiro), Álvaro Barreal (Vitinho), Matheus Pereira (Cifuentes); Arthur Gomes (Gabriel Veron) E Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra.