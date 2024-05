Com 4 dias de internação, Romano Gouvea continua entubado

O advogado criminalista Romano Gouvea, que foi internado no dia 9 de maio após sofrer um infarto e um acidente de trânsito enquanto era socorrido ao hospital, continua sem responder aos tratamentos medicamentosos propostos por uma equipe multidisciplinar em saúde.

De acordo com boletim médico divulgado no sábado, o advogado segue entubado, sedado, estável, porém o organismo ainda não responde ao medicamento.

“O pulmão continua com broncoespasmo. Situação ainda é delicada, Vamos seguir orando e com fé, para que a medicação venha fazer efeito”, diz nota divulgada por um familiar.

O estado de saúde do advogado Romano Gouvea é considera grave pelos médicos após ele sofrer um infarto e ter a situação de saúde agravada por um acidente de trânsito que sofreu no momento em que quando era levado ao Pronto-Socorro da capital acreana, na noite do dia 9.

Romano está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do PS e está em Intubação Orotraqueal (IOT), que é um procedimento médico que visa estabelecer o controle definitivo da via aérea e é indicado quando existe Insuficiência respiratória aguda e oxigenação ou ventilação inadequadas.