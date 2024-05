Em crise, Vasco da Gama e Vitória se enfrentam tentando reação

Urgência é a palavra de ordem para Vasco e Vitória, que estão em crise na temporada de 2024. Afundados na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, os clubes se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da competição, buscando uma reação imediata.

Os dois times estão sem vencer há quatro jogos na elite do futebol brasileiro. O Cruzmaltino, com três pontos, ocupa a 17ª colocação da tabela de classificação. O Leão, com apenas um ponto, é o 18º.

Como chega o Vasco

Com quatro derrotas consecutivas no Brasileiro, o Vasco vive momento turbulento mais uma vez na Série A. Se no ano passado a equipe lutou contra a degola o torneio inteiro, neste ano a intenção é sair do sufoco o mais rápido possível.

A comissão interina, comandada por Rafael Paiva, sabe que um triunfo em São Januário contra o Vitória é fundamental para as pretensões no campeonato. Para o duelo, ele terá a volta de Payet.

O craque francês está recuperado de um problema no joelho e fará a segunda partida na atual edição. João Victor é outra novidade entre os titulares. Expulso na última partida, Hugo Moura cumpre suspensão automática.

Como chega o Vitória

O Vitória vive seu pior momento desde a contratação de Léo Condé, que ocorreu em fevereiro do ano passado. Depois de conquistar os títulos da Série B do Brasileiro de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, o Leão ainda não conquistou os resultados esperados na Série A.

Em quatro jogos disputados, conquistou apenas um ponto – perdeu para Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo e empatou com o Bahia. Na visão de Condé, o clube ainda está se readaptando à elite.

“O Vitória, como um todo, está reaprendendo a jogar a Série A. São cinco anos longe da competição. Passamos por um momento de transformação muito grande, e está todo mundo se ajustando”, disse, após o revés para o Tricolor Paulista.

Desfalques e retornos

Para o duelo contra o Vasco, o treinador não terá à disposição o zagueiro Wagner Leonardo. O jogador foi suspenso após receber cartão vermelho diante do São Paulo.

Além disso, outros três atletas estão entregues ao departamento médico: os laterais Raúl Cáceres e Felipe Vieira e o atacante Everaldo, que ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. O atacante Osvaldo sofreu uma lesão de última hora, na cervical, e também não viajou para o Rio de Janeiro.

Por outro lado, o zagueiro Camutanga, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Iury Castilho, recuperados de suas respectivas lesões, estão novamente à disposição.

Vale lembrar que o Vitória não perde para o Vasco no Rio desde 2010. No período até 2024, acumula três vitórias e dois empates, com 10 gols marcados e cinco sofridos. O último encontro entre as equipes ocorreu na Série B do Brasileiro de 2021, no Rio, e terminou com triunfo do Leão por 3 a 0.

Escalações

Vasco: Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza, Galdames, Payet, Rossi, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga (Bruno Uvini), Reynaldo e PK; Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Alerrandro e Janderson. Técnico: Léo Condé.

Motivo: 6ª rodada do Brasileirão.

Data e horário: 12 de maio de 2023 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)