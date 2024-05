Bônus de garantia no preço do açaí do Acre chega a 8,22% em maio

Publicada no Diário Oficial da União, a portaria 144, do Ministério da Agricultura e Pecuária, informa o percentual do bônus de desconto, referente ao PGPAF, a ser concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Pronaf, para produtos que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia.

Sendo assim, no Acre o preço de garantia para o açaí em caroço, único produto contemplado no Estado, é de R$ 2,19 por quilo. Como o preço médio de mercado é de R$ 2,01, o subsídio governamental chega a 8,22%.

A tabela é válida no período de 10 de maio de 2024 a 9 de junho de 2024, e trata do bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), tendo sido publicada na quinta-feira (9). A Companhia Nacional Abastecimento (Conab) é o órgão responsável pela realização do cálculo do bônus.