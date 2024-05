Bebedeira e discussão entre ‘amigos’ termina com um ferido a golpes de faca

Advaldo Alves da Silva, de 43 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite deste domingo, 26, durante uma bebedeira em frente a uma residência situada na Avenida Maria José de Oliveira, no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Advaldo teria ido comprar uma cachaça e iniciado uma bebedeira com um ‘amigo’. Depois de algumas doses e já com os ânimos alterados, Advaldo e seu ‘amigo’ começaram a discutir porque um queria a pinga com limão e o outro não. Irritado, o ‘amigo’ pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu a coxa direita de Advaldo. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Advaldo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele se encontra em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local para coletar informações sobre o criminoso e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso está inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).