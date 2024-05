Barco encalha no meio do Rio Acre em Xapuri, que marca 1,94 metros

Uma imagem publicada em uma rede social por um internauta, mostra como está baixo o nível do Rio Acre em Xapuri. No vídeo, dois homens se esforçam para liberar um pequeno barco a motor rabeta que encalhou no meio do manancial.

A publicação é desta terça-feira, 21, no trecho em que o rio passa pela zona urbana do município. Na reprodução, o vendedor de picolés muito conhecido na cidade como Zé Toco narra a situação que denuncia o baixo nível das águas.

Fotos da região do rio onde se localiza a Praia do Inferno, onde há algumas décadas era um dos pontos mais procurados por banhistas do município, também demonstram como o curso d’água está com nível reduzido nesta época do ano.

De acordo com as informações disponibilizadas pela plataforma Hidroweb, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o nível do Rio Acre em Xapuri estava em 1,94 metros, na manhã desta quarta-feira, 22, por volta das 11h.

Os dados indicam que o nível em Assis Brasil, no mesmo horário, estava em 3,08 metros e em Brasiléia/Epitaciolândia em 1,37 metros. Em Rio Branco, a medição da Coordenadoria da Defesa Civil Municipal (COMDEC) indicou 3,54 metros às 6h da manhã.

Para comparação, o último o Boletim de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Acre), divulgado em 26 de abril passado, registrou os níveis de 3,24m em Assis Brasil; 1,97 em Brasiléia/Epitaciolândia; 2,93 em Xapuri e 6,14 em Rio Branco.

No fim de fevereiro, Assis Brasiléia e Epitaciolândia registraram a maior enchente da história do Rio Acre. Em Xapuri, a cota atingida foi a segunda maior da série histórica, assim como aconteceu em Rio Branco no começo de março.

VEJA O VÍDEO: