Bahia supera o Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova e cola no líder Athletico-PR

O Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo (12), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol tricolor foi marcado por Thaciano, ainda no primeiro tempo, após boa combinação entre Everton Ribeiro e Cauly. O atacante recebeu de costas e girou para marcar seu primeiro gol na competição.

Com o triunfo, a equipe do técnico Rogério Ceni vai a 13 pontos e iguala a pontuação do líder Athletico-PR, que também venceu neste domingo (2 a 0 sobre o Palmeiras) e leva vantagem no saldo de gols.

O Bahia volta a campo no próximo fim de semana, contra o Atlético-MG, domingo (19), na Arena MRV, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão.

Já o Red Bull Bragantino, do técnico Pedro Caixinha, visita na quinta-feira (16) o Sportivo Luqueño, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana.