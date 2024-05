Avião American Airlines é arrastado por fortes ventos no aeroporto do Texas; veja vídeo

Um vídeo obtido pela Reuters mostrou um avião da American Airlines sendo levado para fora da posição na pista do aeroporto de Dallas Fort Worth, no estado americano do Texas, na terça-feira (28), enquanto tempestades devastavam a região.

As tempestades de terça-feira (28) provocaram granizo, chuva e ventos destrutivos, incluindo rajadas de até 153 quilômetros por hora na região metropolitana norte do Texas, nos Estados Unidos, e áreas vizinhas.

A companhia American Airlines disse em comunicado que várias de suas aeronaves foram afetadas por fortes ventos no aeroporto.

“O mau tempo, incluindo rajadas de vento em linha reta de até 80 mph (128 km/h), em nosso hub de Dallas Fort Worth (DFW) afetou várias aeronaves desocupadas estacionadas. Não houveram feridos. Nossa equipe de manutenção está atualmente conduzindo inspeções completas e fará todos os reparos necessários. ” disse a companhia aérea.

A Reuters conseguiu verificar de forma independente a localização e a data das imagens, verificando as informações de rastreamento de voos e as condições meteorológicas dos relatórios do governo.

A Reuters também confirmou o local e a data com o contato de mídia da American Airlines.

Veja o vídeo: