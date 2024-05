A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) para deputados federais subiu nove pontos, indo de 33% para 42% entre agosto de 2023 e maio de 2024, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (22).

O índice dos parlamentares que achavam a administração positiva caiu de 35% para 32%. Os que acham regular foram de 30% para 26%.

Não sabem ou não responderam foi de 2% para 1%.

Foram ouvidos 183 deputados, presencialmente e on-line, entre os dias 29 de abril e 20 de maio. A margem de erro é de 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos.