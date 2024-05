Artistas reaproveitam materiais que seriam jogados fora para pintar quadros e montar exposição no AC

O texto descreve o significado da Exposição Ocupação Urbanomarginal, a primeira exibição do Coletivo Errantes, formados por alunos e ex-alunos de história da Universidade Federal do Acre (Ufac), no Museu Povos Acreanos, em Rio Branco. Antes, o grupo tinha apresentado o trabalho apenas dentro da universidade. (Veja galeria com algumas das obras no final da reportagem)