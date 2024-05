Área plantada cresce e produtividade da soja no Acre fica 10,79% acima da média nacional

Baseado em fontes como o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o novo estudo do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre indica que em março de 2024 Acre apresentou uma produtividade média de 3.808 kg por hectare, sendo que o Brasil apresentou uma produtividade média de 3.437 kg por hectares.

“Portanto, o Acre apresenta em 2024 uma produtividade 10,79% maior que o Brasil, sendo que no período de 2016 a 2024 a produtividade média da produção de soja no Acre evoluiu 153,87%, o que representa um aspecto competitivo muito importante para a cultura da soja no estado acreano, uma vez que o fator competitividade é o maior gargalo da produção de soja no Brasil na atualidade”, diz o estudo.

A previsão feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é de que a produção brasileira de grãos deve chegar a 294,1 milhões de toneladas em 2024, contando com uma redução de 8% em relação à temporada passada, ou seja, 25,7 milhões de toneladas a menos serão colhidas em 2024.

O principal fator que deve reduzir a produção de grãos em 2024 é o clima. São esperadas condições climáticas instáveis, chuvas escassas e mal distribuídas, aliadas a altas temperaturas na região central do país, além de precipitações volumosas na região Sul, o que já vem acontecendo no início do mês de maio.

Quanto à área plantada, o Brasil evoluiu de 13 mil hectares em 1998 para 45 mil hectares em 2023, uma evolução de 246%. O Acre evoluiu de 120 hectares em 1998 para 13.100 hectares em 2023, uma evolução de 10.816%.

Mas os números são ainda mais robustos: “Em 2022, a participação da soja foi de 41,61% no total de grãos produzidos no Brasil, número que deve chegar a 50% em 2024. No estado do Acre a evolução da participação da soja na produção total de grãos é significativa, saindo de 0,7% em 1998 para 9,82% em 2022, um crescimento de 1.302,86% em 14 anos. A variação do Brasil no mesmo período foi de 131%. Isso mostra a força pujante que a produção da soja vem apresentando no Estado do Acre, se comparada a outros produtos do agronegócio na região, ocorrendo o mesmo quando comparada aos números médios do Brasil. O município acreano que mais vem se destacando é Plácido de Castro, onde a soja representou 41,42% da produção de grãos daquela localidade e 45% da produção acreana em 2022”, diz o estudo.

