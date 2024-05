Apple pode passar por primeira greve de lojistas de sua história; entenda contexto

Os funcionários de uma loja da Apple (AAPL34) em Towson, no estado americano de Maryland, votaram pela aprovação de uma greve na última sexta-feira (11). Associados ao International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), sindicato que representa aproximadamente 100 trabalhadores da unidade, eles reivindicam que a ação inclui preocupação com o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, escalas de trabalho imprevisíveis e salários defasados frente ao custo de vida da região.

Caso ocorra, seria a primeira greve de lojistas da história da big tech. O caso de sindicalização em Towson também foi inédito, em 2022.

“Esta votação é o primeiro passo para demonstrar a nossa solidariedade e envia uma mensagem clara à Apple”, disseram os membros do Comitê de Negociação do IAM. “A aprovação da greve destaca o compromisso inabalável do IAM em defender os direitos e o bem-estar dos trabalhadores face aos desafios. À medida que as discussões com a administração da Apple continuam, continuamos comprometidos em garantir melhorias tangíveis que beneficiem todos os funcionários.”

As negociações entre sindicato e Apple se prolongam desde 2022, quando a associação enviou ao CEO da empresa, Tim Cook, uma carta com reivindicações e justificativa pela sindicalização. Segundo a nota, as conversas com a administração foram produziram resultados “insatisfatórios” até agora.

No início de 2024, o IAM divulgou uma pesquisa independente com base em relatos de funcionários que encontrou “discrepâncias com o relatório oficial da Apple e destacou um padrão preocupante de suposto comportamento ilegal por parte da empresa”.

As discrepâncias diriam respeito à avaliação de direitos dos trabalhadores publicada por um escritório de advogados a pedido da Apple em dezembro de 2023, sob provocação de investidores. Em março deste ano, destaca a nota do IAM, investidores publicaram nova carta apontando “falhas” no relatório da big tech.

Procurada, a Apple disse não comentar o tema.