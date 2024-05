Após prisão, campanha arrecada dinheiro para dívida do cantor Hangel Borges

Uma campanha solidária foi lançada por familiares e amigos do cantor Hangel Borges com o objetivo de arrecadar fundos para quitar uma dívida de pensão alimentícia. O artista foi detido na última sexta-feira, dia 24, em Rio Branco.

A prisão ocorreu devido ao não pagamento da pensão destinada ao filho do cantor, totalizando uma dívida de R$ 27.798,84.

Nas redes sociais, os responsáveis pela campanha solicitam contribuições financeiras de qualquer valor. “Qualquer quantia é bem-vinda e contribuirá significativamente para resolver essa questão. Agradecemos imensamente a quem puder colaborar”, informa um dos anúncios.

As doações podem ser realizadas via PIX, utilizando a chave em nome de Imica Maica Cavalcante Borges, irmã do cantor.

A ordem de prisão foi emitida pela juíza da 1ª Vara de Família de Rio Branco, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi.

Borges foi capturado pela Polícia Militar enquanto chegava a uma casa noturna da cidade.