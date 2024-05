Após jogo eletrizante, Vasco elimina Fortaleza nos pênaltis

Em um jogo eletrizante, cheio de altos e baixos no confronto, com direito a disputa nas cobranças de pênaltis, o Vasco eliminou o Fortaleza, nesta terça-feira, em São Januário, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time esteve duas vezes em desvantagem durante o jogo, mas chegou a virar para 3 a 2 aos 30 minutos do segundo tempo, com Piton, No entanto, levou o empate em um chute de fora da área de Hércules já na reta final do jogo. Depois do 3 a 3 no tempo normal, nas penalidades, os jogadores acertaram suas cobranças até chegar a vez do venezuelano Kervin Andrade, que chutou no cando direito e viu Léo Jardim voar para defender e garantir a vitória por 5 a 4 e a festa da torcida!

Agenda

Ainda sem definição de adversário pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 2 de junho, no clássico com o Flamengo, no Maracanã. O Fortaleza tem compromisso domingo pela semifinal da Copa do Nordeste contra o Sport, em Recife, e joga pelo Campeonato Brasileiro também no dia 2 de junho, contra o Athletico-PR, no Castelão.



Volta por cima

Depois de sofrer o primeiro gol em um chute defensável de Marinho e o terceiro em um chute de longa distância de Hércules, Léo Jardim teve a oportunidade de se redimir em uma grande defesa em chute de Moisés aos 48 minutos do segundo tempo e na decisão por pênaltis. Ele voou certeiro para defender a quinta cobrança do Fortaleza, feita por Kervin Andrade e classificou o time. Na fase anterior, contra o Água Santa-SP, o goleiro também havia defendido uma das cobranças depois de um empate em 3 a 3 em São Januário.

Pirata matador

Comandante do ataque do Vasco, o argentino Vegetti mostrou seu poder de fogo em um jogo muito importante para o time. Ele marcou dois gols, um deles de pênalti e outro de cabeça bem colocado para receber o cruzamento, e ainda teve frieza para acertar a sua cobrança, a quinta do time, na disputa de penalidades. Fez o seu papel brigando o tempo todo na frente e saiu recompensado com a classificação.

Decepção



Do lado do Fortaleza, fica a frustração. O time saiu em vantagem logo no começo com um gol de Marinho e permitiu o empate na sequência em um pênalti (toque de mão de Marinho), convertido por Vegetti. No segundo tempo, voltou a ficar à frente com Lucero, mas quando dominava o jogo permitiu um contra-ataque e Vegetti novamente empatou o jogo. Pouco depois, Piton virou o jogo em falhas de marcação da defesa e do goleiro João Ricardo. O time ainda teve forças para reagir e empatar com Hércules, mas sucumbiu nas penalidades com a cobrança desperdiçada pelo venezuelano Kervin Andrade, de apenas 19 anos. A decepção foi ainda maior depois de conseguir um empate com o Boca Juniors em La Bombonera pela Copa Sul-Americana.



Novo treinador

No campo, o Vasco foi comandado por Rafael Paiva, que é o técnico do time sub-20. No entanto, nesta terça-feira, o português Álvaro Pacheco já marcou presença em São Januário. Ele foi ao jogo no ônibus com a delegação e assitiu ao jogo de um camarote do estádio.