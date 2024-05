Anitta compartilha fotos no candomblé e anuncia clipe novo

Anitta postou algumas fotos mostrando sua rotina no candomblé e aproveitou para divulgar o lançamento do clipe de “Aceita”, que vai trazer referências à religião da cantora.

A música faz parte do novo álbum de Anitta, “Funk Generation“, e o videoclipe estreia na quarta-feira, 15 de maio.

Na legenda do post, a artista colocou o texto sinopse do enredo da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2025, que será dedicado ao orixá Longun Edé.

Em coletiva de imprensa no final de abril, Anitta já havia revelado que pretendia colocar referências ao candomblé no clipe de “Aceita”.

No início de 2023, a cantora relembrou, em entrevista à revista americana Harper’s Bazaar, a decisão de deixar o catolicismo e começar a frequentar o candomblé depois que seu padre favorito foi expulso da igreja por homenagear as religiões afro-brasileiras no dia da Consciência Negra.

“Fiquei muito frustrada e não queria voltar para a igreja”, explicou.

Desde então, ela se voltou para a religião praticada pelo pai, o candomblé, e passou a expressar sua fé publicamente também nas redes sociais.

Intolerância religiosa

Poucos minutos após postar fotos suas no candomblé na manhã desta segunda-feira (13), Anitta disse ter perdido mais de 100 mil seguidores no Instagram.

“Perdi 100k de seguidores depois de anunciar o clipe em que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé”, escreveu a artista nos stories.

Nos comentários, Anitta recebeu o apoio de diversos fãs e personalidades famosas, como Silvero Pereira, Gaby Amarantos, Adriane Galisteu e outros. No entanto, o post também recebeu alguns comentários com intolerância religiosa.