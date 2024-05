Alunos do Colégio Adventista retornam às aulas com homenagem ao Bombeiros e SAMU

Alunos do Colégio Adventista de Rio Branco (CARB) retornaram às aulas na manhã desta quinta-feira, 23, após o incêndio que ocorreu nas instalações da instituição na última segunda-feira, 20 de maio.

As atividades no colégio foram retomadas com uma singela homenagem ao Corpo de Bombeiros e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) por conta do apoio prestado no dia do incêndio.

A instituição informou que Tiego Bispo da Silva, funcionário do Colégio Adventista de Rio Branco (CARB), 30 anos, liberado do Pronto-Socorro após inalar fumaça, está em fase de recuperação e sem previsão de retorno às atividades escolares.

O colégio emitiu uma nota informando que o incêndio começou na sala de Tecnologia da Informação (TI) e que as aulas foram suspensas até nova ordem da direção. O incêndio em uma das salas provocou a evacuação dos estudantes do Colégio Adventista, localizado no Parque das Palmeiras, em Rio Branco.