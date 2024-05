ALEAC realiza Sessão Solene em comemoração ao Dia da Indústria

Na manhã desta sexta-feira (24), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoveu uma sessão solene em celebração ao Dia da Indústria, comemorado anualmente no dia 25 de maio. A solenidade que partiu do requerimento nº 50, de autoria da mesa diretora, reuniu presidentes, diretores de sindicatos, membros da federação, prefeitos e representantes da Procuradoria Geral do Estado.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), abriu a sessão saudando os presentes e destacando a importância da indústria para o desenvolvimento econômico e social do país. “A indústria está presente no dia a dia das pessoas e representa um dos principais impulsionadores do crescimento socioeconômico”, afirmou o deputado. O parlamentar ressaltou ainda que “a indústria é um dos pilares da nossa economia, responsável por milhares de empregos e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. impossível imaginar a vida contemporânea sem este setor”, enfatizando sua presença em diversos aspectos da vida cotidiana, desde carros e roupas até alimentos e móveis.

Durante a sessão, várias autoridades e representantes do setor industrial estiveram presentes, ressaltando a relevância das atividades industriais para a geração de empregos e para a economia local. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, enfatizou que o reconhecimento do setor é importante, uma vez que “o setor industrial, hoje, ele pode ser até o terceiro setor que mais emprega no Brasil, mas já foi o primeiro e já representou muito”.

Ele também falou do avanço econômico do estado do Acre em relação a outras unidades federativas menores, como Amapá e Roraima. Com orgulho, afirmou: “O Acre hoje só perde por estados maiores, mas entre os menores, nós estamos à frente”. Sobre os avanços econômicos no setor da construção civil, o presidente da Fieac disse: “Nós temos investimentos que estão saindo do papel, como é a construção de unidades habitacionais hoje”, afirmou José Adriano, ressaltando a criação de mais de 6 mil novos postos de trabalho.

Em seguida, Assurbanipal Mesquita, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, destacou a união dos poderes e das instituições em prol do desenvolvimento industrial do Acre. Representando o governador Gladson Cameli, o secretário agradeceu à Aleac e aos deputados presentes pela oportunidade, e parabenizou o setor industrial, representado por Adriano, presidente da Federação das Indústrias.

Assurbanipal relembrou o estado de reconstrução em que o Acre se encontrava há mais de quatro anos e comemorou os avanços significativos no ambiente de negócios e no agronegócio, atribuindo esses sucessos às políticas de incentivo e liberdade de produção implementadas pelo governo atual.

O secretário mencionou que, graças ao trabalho conjunto do governo e das instituições, o Acre alcançou a menor taxa de desemprego, 6,2%, no ano passado, afirmando que “isso é fruto do trabalho do empresário, que está acreditando no estado do Acre”. Ele sublinhou ainda a importância de continuar expandindo as fronteiras comerciais e a integração internacional, especialmente com estados e países vizinhos, visando consolidar o Acre como um centro logístico regional.

Em sua fala, o prefeito Tião Bocalon também destacou a importância do setor para a economia local, apesar das dificuldades enfrentadas. Em suas palavras, o prefeito ressaltou que “a indústria beneficia, deixa produto prontinho, bonitinho, e você compra mais fácil”, referindo-se ao processo de transformação dos produtos agrícolas.

Ele enfatizou a necessidade de exportação, afirmando que “quando a gente exporta, é dinheiro novo” e que isso “gera mais empregos, mais renda, mais oportunidade”. O prefeito mencionou os desafios de competir com outros mercados e a importância de figuras como José Adriano, presidente da FEAC, e iniciativas locais como a de Dom Porquinho, que exporta seus produtos globalmente.

Presente na solenidade, Luis Beltrán Pantoja Calvo, prefeito da cidade de Cusco, no Peru, falou da importância de fortalecer o turismo e a indústria como pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico da cidade. O gestor defendeu ainda o desenvolvimento industrial, propondo uma parceria entre Cusco e a cidade de Rio Branco. Segundo ele, essa cooperação pode ser formalizada através de um acordo para “fortalecer não somente o turismo, mas também o comércio” entre as duas cidades, promovendo um intercâmbio benéfico para ambas as regiões.

A solenidade também contou com homenagens a empresários e trabalhadores do setor, reconhecendo suas contribuições ao longo dos anos. Um dos homenageados foi o presidente da Fieac, José Adriano. Ele recebeu das mãos do presidente Luiz Gonzaga, o Título de Cidadão Benemérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado.

Luiz Gonzaga também foi homenageado pelo setor da indústria, com uma placa de reconhecimento pela contribuição da Casa de Leis com o desenvolvimento regional.

A sessão solene reforçou o compromisso do Poder Legislativo com o fortalecimento do setor industrial, destacando a necessidade de um esforço conjunto entre governo, empresários e sociedade civil para promover o desenvolvimento econômico sustentável do estado.