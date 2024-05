Acusado de matar mulher por ciúmes com mais de 40 tesouradas pega 26 anos de prisão no Acre

Ainda segundo a mãe, o promotor do Ministério Público do Acre (MP-AC) que atuou no caso garantiu que vai entrar com recurso contra a decisão pedindo aumento de pena. “Ele vai conseguir novas provas porque, assim, no primeiro depoimento a gente não falou tudo o que queria”, acrescentou.

Maria Sueli disse que passou mal duas vezes durante o júri ao ter que reviver o assassinato da filha. Os dois filhos de Bete também assistiram ao julgamento.



“Não é fácil pra mim e para os dois filhos dela ficar de frente a frente com o homem que tirou a vida da pessoa que a gente ama. Ele ainda tinha coragem de olhar pra gente. Olhava pra gente e encarava. Foi uma audácia”, concluiu.



Saiba como denunciar casos de violência doméstica:



A PM disponibiliza os seguintes números para que a mulher peça ajuda: