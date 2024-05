Acusado de matar jovem com canivete tem prisão preventiva decretada

João Barbosa da Silva, 39 anos, acusado pelo assassinato do jovem Klaiton Jhonatas Silva, 24 anos, morto a golpes de canivete dentro do clube do campo sintético Big Soccer, no último domingo, 26, em Acrelândia, vai continuar preso e está sendo encaminhado para o sistema penitenciário do Estado nesta terça-feira, 28, na capital.

Segundo reportagem da TV 5, o acusado pelo crime contra o jovem teve sua prisão preventiva decretada pela comarca da justiça em audiência de custódia realizada em Acrelândia nessa segunda-feira, 27.

O jovem Klaiton Jhonatas Silva, 24 anos, foi morto a golpes de canivete dentro do clube de campo sintético Big Soccer, no município de Acrelândia, distante 105 km de Rio Branco, por volta das 2h da manhã deste domingo (26).

De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o suspeito de cometer o homicídio, João Barbosa da Silva, 39 anos, fugiu do local após o crime, mas foi identificado por testemunhas e preso momentos depois.