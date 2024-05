Caso o contribuinte não esteja na lista, é preciso acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração.

Caso a restituição não for depositada na conta ou no Pix do CPF informado na declaração, o valor fica disponível para resgate por um ano no Banco do Brasil.

Se não resgatar após um ano, é preciso requerer o valor no portal e-CAC. Na página, depois de clicar em “Meu Imposto de Renda”, é preciso acessar o campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.