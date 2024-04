Votação de projeto acaba em briga na Câmara de Ipixuna, fronteira com Cruzeiro do Sul

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grande tumulto, ocorrido nesta segunda-feira, 8, na Câmara de Vereadores do município de Ipixuna, no Amazonas, localizado na fronteira com o Acre, próximo à cidade de Cruzeiro do Sul.

Em uma das imagens, segundo informações obtidas pelo ac24horas, aparece com destaque o vereador Albecy Pereira (MDB) partindo para cima do vereadora Ane Silvério (PSD), que está gravando a confusão.

De acordo com a vereadora, em razão de estar gravando o tumulto, o vereador Albecy Pereira a ameaçou de agressão e fez diversos xingamentos contra ela, que chegou a ser chamada de “vagabunda”.

Outros vídeos mostram um verdadeiro quebra-quebra no plenário da Câmara com várias pessoas envolvidas, inclusive outros vereadores. A confusão teria começado entre os vereadores Albecy Pereira e Edsandro Carvalho (PSD).

O motivo do tumulto foi discordância sobre a apreciação de três projetos de autoria do Executivo: a criação da Secretaria de Patrimônio, o aumento do salário dos conselheiros tutelares, e a criação do cargo de procurador-adjunto do município com salário de R$ 11 mil.

O vereador Edsandro Carvalho afirmou que foi agredido pelos vereadores Albecy e Elton Almeida, e ainda por um dos assessores de Almeida. Segundo ele, o único motivo das agressões foi o seu voto contrário aos projetos de interesse da base da prefeita Maria Oliveira.

O episódio terminou com o registro de Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia local, pela vereadora Ane, contra o colega Albecy, por ameaça e ofensas morais que ela alega ter recebido. “Por pouco não apanhei”, ela disse ao ac24horas.

A reportagem tentou manter contato com o vereador Albecy, mas eles não atendeu às chamadas e nem respondeu às mensagens até o fechamento desta publicação. Já o vereador Elton Almeida não teve o seu contato localizado.

O espaço segue aberto para que ambos possam se manifestar a respeito do assunto.

Veja o vídeo:

Por ac24horas