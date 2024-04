Vídeo: turista morre após cair no mar enquanto tirava fotos nas Ilhas Canárias

Um homem de 53 anos morreu após cair no mar na costa do município de Puerto de la Cruz, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

O turista, de nacionalidade da República Tcheca, estava tirando fotos da área de piscinas naturais, quando caiu na água.

Segundo o serviço de emergência do governo das Canárias, o homem foi retirado do mar – já em parada cardiorrespiratória – por socorristas em um helicóptero.

O vídeo do momento do resgate foi divulgado pelas autoridades nas redes sociais. Veja abaixo.

Fallece un varón de 53 años al caer al mar en la costa de Puerto de la Cruz en #Tenerife

➡️ Se precipitó mientras hacia fotos de la zona

➡️ El afectado fue rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria por el helicóptero del #GES https://t.co/wECfU8Sfc1 pic.twitter.com/7QzbL3wPLT

— 1-1-2 Canarias (@112canarias) April 10, 2024



Os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar enquanto a vítima era levada para o heliponto da cidade de La Guancha.

“Já em terra, um médico e uma enfermeira do centro de saúde de La Guancha, transportados numa ambulância de suporte básico de vida, continuaram com manobras de reanimação cardiopulmonar, sem conseguirem reverter a situação, confirmando a sua morte”, informaram as autoridades.

A Guarda Civil instruiu os procedimentos para investigar o ocorrido.