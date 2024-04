Vídeo: Gari ultrapassa o para-brisa e outros são arremessados após caminhão de lixo derrapar em pista

Imagens captado por câmeras de segurança mostram o momento em que um caminhão da Limpebrás, que atua na coleta de lixo em Rio Branco, tombou em Rio Branco na tarde deste sábado (20). O Ecos da Notícia apurou que o motorista Josiel da Silva Muniz, 25 anos, e os garis Paulo Sérgio Rodrigues Feitosa, de 28, Cairo Alexandre Vanderlei Nascimento, de 19 e Wesley Leite de Souza, de 29 anos, ficaram feridos em uma curva próxima a um posto de combustível no bairro Joafra.

Os trabalhadores trafegavam no caminhão no sentido bairro-centro, quando o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e tombou o veículo de coleta de lixo. Com o impacto, um trabalhador foi arremessado para fora do caminhão pelo para-brisa. Já Paulo Sérgio, que estava na parte traseira do caminhão segurando na plataforma de segurança, acabou caindo do veículo e perdendo a consciência, além de ter sofrido um com corte na cabeça, escoriações e desorientação.

Os outros dois trabalhadores, Cairo e Wesley, tiveram escoriações pelo corpo todo.

Populares que passavam pelo local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas Paulo Sérgio, Wesley e Cairo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

O motorista Josiel permaneceu no local e depois precisou ser levado por outra ambulância do SAMU ao Pronto-Socorro. Testemunhas afirmaram que Josiel poderia estaria em estado visível de embriaguez.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia, em seguida, segundo informações de testemunhas, os policiais tentaram fazer o teste do etilômetro (Bafômetro) no motorista, porém ele não conseguiu e caiu desmaiado na porta da viatura. O caminhão foi desvirado e removido por vários guinchos.

Veja o vídeo: