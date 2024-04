Veja como clubes reagiram a insinuações de John Textor sobre manipulação de resultados

Dono do Botafogo, o empresário norte-americano John Textor voltou a insinuar manipulação de resultados de em jogos do Campeonato Brasileiro.

Em seu site oficial, Textor publicou um texto no qual afirma que cinco jogadores do São Paulo manipularam o jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão do ano passado. Na ocasião, no dia 25 de outubro, em duelo válido pela 29ª rodada da competição, o Tricolor foi goleado pelo rival por 5 a 0.

De acordo com o dono da SAF alvinegra, a manipulação pode ser comprovada por especialistas e também por inteligência artificial.

Além de Palmeiras x São Paulo, Textor também diz que um confronto entre o time alviverde e o Fortaleza, pelo Brasileiro de 2022, foi manipulado. Assim como na edição do ano passado, o Verdão terminou o Nacional como campeão.

Veja a reação dos três clubes citados às declarações de Textor

São Paulo

O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história.

O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal.

Nota oficial:

Palmeiras

O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige.

Fortaleza

O Fortaleza repudia de forma veemente as declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados.

Lamentamos que essas afirmações proferidas, sem a apresentação de quaisquer provas, possam macular a reputação de nossa instituição centenária, gerando assim danos na imagem do clube. Não acreditamos nessa forma de fazer futebol, preferimos o caminho da verdade, e caso o Sr. John Textor tenha provas, que as apresente para que os culpados sejam punidos.

O Fortaleza Esporte Clube espera que tudo seja esclarecido de forma legal, e caso necessário, tomará todas as medidas judiciais cabíveis.

O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados.

