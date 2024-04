Tomate: benefícios e como ele pode potencializar seus treinos

O tomate é o alimento que está sempre presente no prato do brasileiro, ou seja, dá para ser incluído em qualquer tipo de refeição, exemplo: vegana, vegetariana e fitness. A sua popularidade ainda desperta dúvidas do que esse fruto é capaz para nossa melhora. Então, qual é a vantagem do tomate para nossa saúde?

Entenda as vantagens desse fruto

“Exemplo importante é o licopeno, que está presente no tomate e, principalmente, no cozido que melhora a biodisponibilidade. O molho de tomate tem uma quantidade imensa de licopeno que tem ação protetora”, relata com exclusividade para o Sport Life a nutricionista do Instituto Ovos Brasil Lúcia Endriukaite.

As vitaminas A, B, C, K e minerais, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro denotam a riqueza do tomate. O quarteto de vitaminas age como antioxidante, que neutraliza os radicais livres para interromper a condição de stress oxidativo, responsável por danos celulares e perturbações que contribuem para doenças. Já os minerais atuam para que o corpo funcione corretamente.

O potássio se relaciona com a saúde do coração, à função nervosa e muscular adequada. Um tomate médio contém em média 300 mg de potássio, uma xícara de suco de tomate conta com 534 mg de potássio e em meia xícara de molho de tomate há 454 mg.

Presente em molhos, saladas, sucos, sopas, ketchup, pastas, o tomate traz também os benefícios cardiovasculares em longo prazo para a sua saúde. E, especialmente, quando é consumido na versão industrializada graças aos antioxidantes disponíveis nesse formato.

Dados

A consultoria Euromonitor divulgou no segundo semestre de 2021 que esse fruto é o mais consumido no Brasil. E, além disso, encontra-se em de destaque nas vendas globais. Afinal, o Brasil é quarto no ranking de vendas entre os principais países americanos, europeus e asiáticos, exceto o Oriente Médio.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) já constatou que no ano de 2019 o Brasil produziu exatos 3.917.967 toneladas de tomate. Em uma área de 54,5 mil hectares, com o rendimento médio de 71,8 toneladas por hectare.

O jornal internacional Allergy identificou que uma dose diária de licopeno pelo período de uma semana reduziu a asma induzida por exercícios em 55% dos participantes. Os pesquisadores ainda suspeitam que isso ocorreu devido a um efeito antioxidante nos pulmões.

Fonte: Terra