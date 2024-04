Supercomputador tenta prever campeão da Premier League e não consegue; entenda

Um supercomputador acompanha uma das mais empolgantes corridas pelo título da Premier League em anos, com três clubes envolvidos e separados por poucos pontos, mas continua a fazer previsões diferentes enquanto analisa milhares de simulações.

Enquanto o supercomputador segue trabalhando, três potências do futebol inglês — Liverpool, Arsenal e o atual campeão Manchester City — protagonizam uma saborosa disputa pelo prestigiado troféu nacional.

“Na última rodada do supercomputador, com mais de 10 mil simulações para os jogos restantes da Premier League, o Liverpool terminou na primeira posição em 47,7% delas”, afirmou a consultoria Opta Analyst, após os times jogarem suas partidas de número 29.

“Na rodada anterior (antes da Data Fifa), as chances de título do Liverpool estavam em 35,3%, o que significa que aumentaram em 12,4%”.

Vitória na última rodada gerou queda nas chances do Liverpool

Após a última quinta-feira, quando o Liverpool venceu o Sheffield United por 3 a 1, a diferença no top 3 ficou de três pontos, com oito rodadas a serem disputadas.

Com os três times tendo disputado 30 partidas, o supercomputador da Opta está dando ao Liverpool 45% de chance de ser campeão da Premier League, contra 33,6% do Manchester City e 21,4% do Arsenal.

“O Liverpool tinha 85,5% de chances de vencer aquela partida (contra o Sheffield United), e o fato de eles terem tido dificuldade de superar uma defesa que pode quebrar o recorde de gols sofridos numa temporada da Premier League parece ter prejudicado suas chances de título”, disse a Opta Analyst nesta sexta-feira (5).

O Liverpool lidera a corrida pelo título com 70 pontos, com o Arsenal em segundo (68 pontos) e o City em terceiro (67). O Arsenal tem o melhor saldo de gols entre os três times — 48, contra 42 do Liverpool e 38 do City.

Apenas vitórias

A vitória do Liverpool na quinta-feira veio com a pressão dos triunfos de Manchester City e Arsenal na véspera.

O City teve a missão mais difícil, enfrentando um emergente Aston Villa que está disputando diretamente um lugar na Champions League da próxima temporada.

Além disso, os atuais campeões estavam seus dois de seus principais jogadores, Kevin de Bruyne e Erling Haaland, que foram poupados para o jogo deste sábado (6), contra o Crystal Palace, e para a ida das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid, terça-feira (9).

Mas, na ausência dos astros, Phil Foden protagonizou uma verdadeira aula para garantir que o time dele seguisse na cola dos rivais pelo título, marcando três gols numa goleada confortável por 4 a 1.

Quem vai largar o osso?

Ao mesmo tempo que serviu para reforçar a ótima temporada que Foden tem feito — o inglês marcou 21 gols somando as competições, além de dar 10 assistências —, também foi uma demonstração de força do City, que tem um elenco capaz de vencer o campeonato.

Enquanto isso, o Arsenal venceu o Luton Town, ameaçado de rebaixamento, por 2 a 0. O técnico Mikel Arteta poupou alguns jogadores importantes e ainda assim conseguiu um triunfo relativamente fácil, com gols de Martin Ødegaard e outro contra.

Na verdade, após as apresentações recentes, é difícil ver qualquer um dos três times desperdiçando pontos até o fim da temporada.

Mas, se a história nos conta algo, é que podemos esperar muitas reviravoltas nas próximas rodadas.

Guardiola: “não podemos controlar o que os rivais fazem”

O Liverpool encara o Manchester United no Old Trafford, domingo (7), depois de ter perdido para o arquirrival por 4 a 3 nas quartas de final da Copa da Inglaterra, mês passado. E o técnico do City, Pep Guardiola, está ciente do quão disputado será o restante da temporada.

“Se nós vencermos todas as nossas partidas, ficará para o último dia, porque eles não estão cinco, seis, sete pontos na frente”, comentou Guardiola após a vitória sobre o Aston Villa.

Por duas vezes em anos recentes, o City só confirmou o título da Premier League no último dia da temporada.Não vai ser fácil. Eu vejo

“Liverpool e Arsenal desperdiçando pontos, mas você nunca sabe. Nós temos que ir lá, fazer nosso trabalho e não lamentar que devíamos ter vencido aquele jogo porque eles perderam o jogo seguinte. Não podemos fazer nada, não podemos controlar o que eles fazem. Nós temos que vencer nossos jogos, é tudo o que podemos fazer “- Pep Guardiola, técnico do Manchester City

Enquanto o City pode vencer a quarta Premier League consecutiva, o Arsenal busca o primeiro título da liga nacional em 20 anos.

Arsenal: a primeira vez em 20 anos?

Por boa parte das duas décadas desde que o Arsenal foi campeão invicto em 2004, os Gunners tiveram dificuldades para realmente competir no topo da tabela, mas parece que finalmente mudaram a página de um difícil capítulo para o clube.

Sob o comando de Arteta, o Arsenal parece rejuvenescido e continuou a provar seu valor em meio a muitos céticos nesta temporada.

O clube do Norte de Londres desperdiçou o título da liga na temporada passada, deixando escapar uma boa vantagem no topo da tabela quando o Manchester City os ultrapassou.

Este ano, porém, Arteta espera que a história seja diferente.

“Eu não consigo lembrar ao certo como estava me sentindo ano passado. Estava muito empolgado, nós não parávamos de crescer, fizemos nosso melhor e, no final, não foi o suficiente para ganhar. Às vezes, você deve apenas reconhecer a consistência e a qualidade de outros times como fizemos e tentar de novo, ir de novo, e aqui estamos”-Mikel Arteta, técnico do Arsenal, após a vitória sobre o Luton Town

O Liverpool joga por Klopp

Para o Liverpool, no entanto, há uma sensação de que a corrida pelo título desta temporada é toda sobre um único homem: Jürgen Klopp.

O técnico alemão, que simplesmente revolucionou o clube, decidiu deixar o Liverpool no fim da temporada e chocou o mundo do futebol.

O time agora parece estar focado em vencer o título da liga como a maneira perfeita de agradecer Klopp após seus anos de serviço.

“Como técnico, você tem que aceitar o que vem. Eu preferia já estar vencendo por 5 a 0 (quando o Sheffield United empatou o jogo de quinta-feira), mas isso é complicado. Então, obviamente, controlamos o jogo, mas existem diferentes maneiras de controlar um jogo de futebol, e a maneira que controlamos hoje não foi a ideal. Nós fizemos o que deveria ser feito após os 60 minutos, aceleramos, fizemos transições” Jürgen Klopp, técnico do Liverpool

É a corrida pelo título da Premier League mais empolgante de todas?

Com o Manchester City dominando os títulos da liga nas últimas temporadas — venceu quatro em cinco —, apenas o Liverpool vinha sendo páreo para desafiador o histórico time de Guardiola.

Mas este ano a perspectiva é diferente, com uma legítima corrida pelo título a três pela primeira vez em muito tempo.

A última vez que três equipes se enfrentaram de verdade no topo da liga foi em 2014, quando Chelsea, Manchester City e Liverpool chegaram aos dois últimos jogos da temporada com chances de título.

O City acabou sendo campeão naquele ano, com o Liverpool dois pontos atrás e o Chelsea, quatro.

Com nenhum dos lados parecendo perder a forma, o supercomputador espera que este ano também chegue ao limite.