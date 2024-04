Semifinais da Superliga masculina começam com surpresas em busca de título inédito

Depois de resultados surpreendentes nas quartas de final, começam neste sábado as semifinais da Superliga masculina, com dois jogos:

•18h – Sesi x Joinville – Arena Paulo Skaf – sportv2

•21h30 – Guarulhos x Campinas – Arena Farmaconde – sportv 2 e Tempo Real do ge

Dos quatro times na disputa, três estão em busca de um título inédito: Campinas, Guarulhos e Joinville. O Sesi é o único entre os semifinalistas que já foi campeão do torneio, em 2010, mas quando ainda jogava em São Paulo – agora tenta a conquista com a parceria em Bauru.

Campinas e Joinville, últimos colocados na fase de classificação, protagonizaram as principais surpresas nas quartas de final. Os paulistas eliminaram o todo poderoso Cruzeiro, atual bicampeão e líder isolado, enquanto o Joinville passou pelo São José, vice-líder.

O Guarulhos, atual campeão paulista, também deixou um gigante pelo caminho: o tradicional Minas. Já o Sesi despachou o Araguari. Todas as séries das quartas de final foram até o terceiro e decisivo duelo.

Saiba mais sobre os confrontos:

Sesi x Joinville

Campeão na temporada 2011/12, o Sesi chega às semifinais com o favoritismo. A equipe liderada por Darlan tem o objetivo de eliminar a surpresa da Superliga, o Joinville. O oposto de 21 anos é o maior pontuador da temporada com 503 pontos. O alto desempenho do atleta também foi observado nas quartas de final, quando somou 90 pontos nas três partidas contra o Araguari. A última vez que o Sesi-Bauru tinha chegado até as semifinais foi na temporada 2018/19. Na ocasião, eliminou o Sesc-Rio com três vitórias na série melhor de cinco jogos e foi derrotado pelo Taubaté na decisão.

Estreante na Superliga, Joinville é uma surpresa na temporada. Recém efetivada na elite do vôlei, a equipe terminou a fase classificatória em 7º lugar e enfrentou o São José nas quartas. O destaque da equipe catarinense é o ponteiro Honorato, que é o segundo melhor sacador do campeonato com 35 aces. Na partida decisiva das quartas de final, ele e companheiro de equipe Leozinho Nascimento marcaram juntos 36 pontos.

Guarulhos x Campinas

Atual vice- campeão da Copa Brasil, Guarulhos tenta chegar a uma final inédita. Nas quartas de final, a equipe paulista conseguiu a virada na série de confrontos contra o Minas com direito a 3 a 0 no jogo decisivo. A classificação no último jogo foi resultado da boa atuação do oposto Franco e o ponteiro Willian, que são os maiores pontuadores da equipe na temporada 2023/24. Guarulhos busca entrar na galeria de campeões nacionais, neste ano o time chegou a final da Copa Brasil, mas perdeu para o Cruzeiro por 3 sets a 0.

Oitavo colocado na fase classificatória, Campinas teve uma classificação histórica ao eliminar o favorito Cruzeiro nas quartas de final. Decisivo no mata-mata, Maurício Borges marcou 17 pontos na última partida contra os mineiros, e é o melhor sacador da equipe ao lado de Adriano. Após correr o risco de ficar fora dos playoffs pela primeira vez em 14 anos, o Campinas retorna a semifinal depois de três temporadas. O time foi vice-campeão na temporada 2015/16 quando foi derrotado pelo Cruzeiro na final.

– A gente fez uma grande série, conseguindo o que ninguém esperava, eliminar o Cruzeiro, que era o grande favorito. Conseguimos essa vaga que a gente tanto queria. Agora a gente já comemorou, está feliz, mas é outra fase, outro time qualificado, que vem de uma grande temporada, e a gente está trabalhando da melhor forma possível para conquistar mais um bom resultado – comentou o levantador Demian González, capitão do Campinas.

O confronto também envolve uma escrita entre os times na atual temporada. Foram quatro encontros até aqui (um no Paulista, um na Copa Brasil e dois na primeira fase da Superliga), todos com vitória do Guarulhos.

Veja datas e horários dos outros jogos das séries:

18 de abril – quinta-feira:

•18h30 – Joinville x Sesi – CAU Hansen – transmissão sportv 2

•21h30 – Campinas x Guarulhos – Ginásio do Taquaral – transmissão sportv 2

22 de abril – segunda-feira (se necessário)

•18h30 – Sesi x Joinville – Arena Paulo Skaf – transmissão sportv 2

•21h30 – Guarulhos x Campinas – Arena Farmaconde – transmissão sportv 2