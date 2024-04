Sem citar Musk, Lula critica empresário que “nunca produziu pé de capim” no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, sem citar nomes, os ataques de Elon Musk ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, durante evento do governo federal em Brasília nesta quarta-feira (10).

“Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo: o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá ao luxo de permitir que um empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da Corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro”, disse.

O petista falava sobre a importância da defesa do processo democrático e da luta por direitos.

“A gente pode ser bom, a gente pode ser muito harmonioso, mas a gente aprendeu que a gente não quer andar de cabeça baixa, a gente aprendeu que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não quer ser melhor do que ninguém, que a gente não é nariz empinado, mas a gente não quer mais cabresto”, acrescentou.

A fala ocorre após os ataques ao ministro do STF feitos por Musk — que é sul-africano, e não norte-americano, como citou Lula.

No último domingo (7), Moraes determinou a abertura de um inquérito contra Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), depois de uma série de publicações do bilionário na plataforma criticando as decisões do Judiciário brasileiro e sugerindo descumprir medidas.