Segurança Pública avança com a criação da Academia de Polícia Penal

Buscando sempre evoluir, o governo do Estado avança com mais uma conquista. Nesta sexta-feira, 12, foi realizada, na sede do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), uma solenidade para o lançamento da Academia de Polícia Penal (Acadepol-Penal). O evento contou com a presença de chefes e diretores da instituição e também da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

Helena Guedes, chefe da Escola do Servidor Penitenciário, explicou que os cursos operacionais voltados para a atividade policial eram realizados pela escola, mas que agora, com a criação da Acadepol, será possível avançar com a profissionalização dos policiais penais, com um trabalho específico de levantamento de demandas.

“Temos agora um chefe da Academia de Polícia Penal que tem a atribuição de fazer levantamento de demanda nas unidades dos cursos operacionais, junto com os agrupamentos especiais, e buscar a operacionalização desses cursos de uma maneira mais profissional. Então, eu considero a criação da academia um avanço para a formação do servidor de sistema penitenciário” afirmou Helena.

O policial penal Ronaldo de Melo Pereira é o chefe da Acadepol. Ele disse que se sente feliz em estar à frente do projeto e diz que a principal missão da academia é buscar qualificação para o policial penal. “A padronização dos nossos cursos, a integração com outros órgãos e o intercâmbio com outros estados, tudo isso a gente vai buscar para trazer o melhor para a nossa polícia penal”, detalhou.

O coronel José Américo Gaia, titular da Sejusp, destacou que a Secretaria de Segurança vai trabalhar para o fortalecimento da academia. “A ideia é essa, o fortalecimento que eu digo é a inclusão de cursos, a inclusão de equipamentos, um banco de instrutores à altura para capacitar e qualificar esses profissionais, e isso tudo se reverte em qualidade de serviço para a sociedade, qualidade de serviço para o estado do Acre”, destacou o secretário.

Alexandre Nascimento, presidente do Iapen, disse que a Acadepol era um grande desejo da classe. “Isso traz para os nossos servidores uma sensação de empoderamento, ter uma academia de polícia penal, e para nós chegar neste dia aqui, com a presença do secretário de Segurança, inclusive, aportando recursos e anunciando cursos e capacitações, é um marco histórico e muito importante”, finalizou.