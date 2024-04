Segunda-feira será de sol quente e chuvas passageiras no Acre

A semana começa com dia quente e úmido em todo o estado do Acre. A previsão é do portal o Tempo Aqui. Em muitas áreas, ocorrem chuvas intensas, com trovoadas.

No leste e sul do estado do Acre, nas regiões de Rio Branco e Sena Madureira o tempo será abafado com chuvas pontuais que podem ser intensas.

A previsão para o centro e o oeste do estado, microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, também tem previsão de tempo quente e abafado.

Confira as temperaturas em todos os municípios do Acre:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32ºC e 34ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.