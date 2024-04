Secretaria Estadual de Direitos Humanos viabiliza ações para implementar Observatório de Políticas Públicas LGBTQIA+

A Divisão de Promoção da Diversidade Sexual da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) convidou para diálogo órgãos e instituições que defendem os direitos humanos, para encaminhamento de ações para que o Observatório de Políticas Públicas LGBTQIA+ possa ser efetivado em ações concretas, colocando o Acre em evidência positiva como o terceiro do Brasil e o primeiro da Região Norte a utilizar esse instrumento fundamental, na implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria de vida dos indivíduos incluídos na causa.

Implementar na prática o Observatório de Políticas Públicas LGBTQIA+ consiste em levantar, produzir, sistematizar e dar visibilidade aos dados que gerem indicadores sobre a situação da população LGBTQIA+ no estado, para, a partir daí, prover informações para aprimorar as políticas públicas já existentes e criar novas para melhorar a realidade do público-alvo no Acre.

Os objetivos específicos, conforme esclarece o chefe da Divisão de Promoção da Diversidade Sexual, Germano Marino, referem-se a mapear projetos e ações já existentes nos eixos de segurança pública, saúde, educação, assistência social, trabalho, renda, cultura, turismo e lazer.

“Nossa atuação está voltada para garantir que os agentes sociais desempenhem essas ações direcionadas a população LGBTQIA+”, concluiu Marino.

Segundo o presidente do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBTQIA+, Daniel Lopes, o apoio do governo do Estado tem sido fundamental para os avanços do movimento.

“Graças a esse apoio do Estado nós tivemos os maiores avanços nos últimos 2 anos, como, por exemplo, a elaboração do plano estadual de apoio a causa e a criação do conselho vinculado à SEASDH”, reconheceu Daniel Lopes.

A mulher trans Luar Maria Fernandes, da Divisão de Diversidade de Orientação Sexual e de Identidade de Gênero da secretaria, se disse orgulhosa em fazer parte de um momento sério, engajado, que a cada dia está mais fortalecido por procurar unir todos os segmentos que podem desenvolver ações pelo bem comum da comunidade.