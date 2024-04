Rio Branco será palco do Festival RBB – Rock-Burger-Beer

Rio Branco deverá ser palco de um grande festival que deve unir música, comida e bebida. Trata-se do 2º Festival RBB – Rock-Burger-Beer, que ocorre no dia 1 de junho, na Chácara Modelo, a partir das 16h, com 6 horas de Open Food e que contará com 10 estações com as principais hamburguerias da cidade.

De acordo com a organização do evento, três bandas de Rock e um DJ embalaram a festa. Os nomes das atrações ainda não foram divulgados e a venda de ingressos deve ocorrer em breve. A venda de bebidas ocorrerá no local.

Mais informações podem ser conferidas na página do evento no Instagram: