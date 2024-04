Quatro armas são apreendidas e quarteto é preso no Belo Jardim II

Quatro armas de fogo, tipo pistola, foram apreendidas e quadro indivíduos foram presos na tarde desta quinta-feira, 4. A ocorrência se deu na rua 25 de janeiro, no bairro Belo Jardim II.

Duas guarnições de rádio patrulhamento do 2° BPM estavam nas proximidades do local indicado quando uma delas recebeu informações do COPOM, de que na rua indicada havia vários elementos escondidos em uma casa, e que provavelmente seriam membros de facção criminosa e estariam armados.

De pronto, as viaturas policiais se agruparam e se deslocaram até o local, onde na hora da chegada, o proprietário estava na frente do imóvel. Com a permissão para averiguação, ao entrarem, os militares se dirigiram até uma segunda casa no mesmo terreno, que estaria abandonada.

Na aproximação, os autores se manifestaram de dentro da casa se rendendo. Os militares entraram no lugar e encontraram os quatro indivíduos que estavam deitados no chão, um deles com mandado de prisão em aberto.

Foi feita a revista nos quatro homens e na casa, onde foi localizado um colete balístico, quatro pistolas, sendo uma calibre .40 e três 9mm, todas municiadas. Dada voz de prisão, foi realizada a condução de todos e do material apreendido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC