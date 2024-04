Quase 59% dos médicos não têm especialização no Acre, segundo maior índice do Brasil

Os dados da Demografia Médica 2024 publicados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) apresentam um panorama da profissão no país e mostram como Acre ainda precisa avançar, mesmo com a informação de que o número de médicos no Estado duplicou desde o ano de 2011.

Um dos índices que preocupa é o número de médicos sem especialização no Estado. O Acre é o segundo do país com o maior número de profissionais sem especialização. Dos 1.542 médicos registrados no Estado, 58,8%, ou seja, 907 profissionais não possuem nenhum tipo de especialização. Desempenho pior que o Acre só o Estado do Maranhão.

Já em relação ao número de médicos por mil habitantes, a situação também é preocupante. Nesse quesito, o Acre tem índices melhores do que alguns estados do Norte. Com uma média de 1,82 médico por cada grupo de mil habitantes, o Estado tem um percentual maior que Amazonas (1,62), Pará (1,39) e Amapá (1,52). Fora do Norte, o Acre supera apenas o Maranhão, que tem o pior índice do país, com 1,26 médico por cada mil habitantes.

Outro dado preocupante, que é sentido na pele por quem mora no interior, é a disparidade do número de médicos na Capital em relação aos demais municípios. Rio Branco, com 1.164 médicos, concentra 75% dos profissionais em todo Estado. Ocorre que a capital acreana tem apenas 44% da população acreana.

