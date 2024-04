“Primrose Hill”: Filhos de John Lennon e Paul McCartney lançam canção juntos; ouça

Os filhos de John Lennon e Paul McCartney se uniram e lançaram uma nova canção, intitulada como “Primrose Hill”.

Lançada na última sexta-feira (12), a música fala sobre uma visão de James McCartney na Escócia. “Vi meu verdadeiro amor e salvador em minha mente. ‘Primrose Hill’ é uma canção sobre encontrar essa pessoa”, escreveu o filho de Paul e Linda McCartney.

Compartilhando uma foto ao lado de Sean Ono Lennon (veja acima), filho de John e Yoko Ono, o cantor escreveu: “Estou muito animado para compartilhar minha última música co-escrita por meu bom amigo Sean Ono Lennon. Com o lançamento desta música, parece que estamos realmente dando o pontapé inicial e estou muito animado para continuar a compartilhar músicas com vocês”.

Ouça “Primrose Hill”, canção de James McCartney e Sean Ono Lennon:

Assim como James, Sean também apostou na carreira musical e lançou seu último álbum “Asterisms”, em fevereiro deste ano.

Vale ainda mencionar que no final do ano passado, foi lançado o último single dos Beatles. “Now and Then”, se trata de expansão dos álbuns ‘The Red Album’ (1962-1966) e do ‘The Blue Album’ (1967-1970), com mixagem estéreo.

A canção foi escrita e cantada por John Lennon, desenvolvida e trabalhada por Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star e finalizada por Paul e Ringo décadas depois.