ACISA diz que empresários devem se atentar às necessidades comerciais da Rota Rondônia

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Acre (Acisa), Marcelo Moura, comentou os anúncios feitos pelos ministros Silvio Costa Filho e Simone Tebet, do Governo Federal, que falaram sobre recursos investidos no Quadrante Rondon. A rota Rondon, que sai do Mato Grosso do Sul e tem o Acre como meio do caminho para portos do Peru, promete ser virada de chave para o progresso do país.

Marcelo Moura lembrou que o tema é discutido há anos pelo setor comercial e que o evento move os setores econômicos do estado para se adequar às futuras movimentações comerciais que o Acre vai receber. “Esse evento dá uma sacudida no setor comercial e na sociedade. O Acre deixa de ser fim de rota para ser início de rota, esse fluxo logístico que vem da Ásia, coloca o nosso estado como hub de distribuição para todo o Brasil”, disse o presidente da ACISA.

O presidente da ACISA destacou ainda que ainda é necessário a implantação de outros recursos, além de pavimentação, para viabilizar a rota. “Temos que romper algumas barreiras para que isso aconteça para mais pessoas, com barreiras fiscais 24 horas. Então vamos continuar lutando para prover esses temas, que são de interesse do Acre, para colocar o estado quanto antes na ponta dessa rota logística”, defendeu Marcelo Moura.

Por ac24horas