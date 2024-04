Preocupação de fugitivo de Mossoró com avó ajudou PF a localizar dupla acreana no Pará

De acordo com a coluna Na Mira, do site Metrópoles, assinada pelos jornalistas Mirelle Pinheiro e Carlos Carone, a forte relação familiar entre o fugitivo da Penitenciária Federal de Mossoró Rogério Mendonça da Silva com a avó, Tereza Padilha Silva (86), ajudou a polícia a rastrear a dupla de presidiários acreanos no estado do Pará.

Segundo informações obtidas pela coluna, Rogério usava diversos celulares para entrar em contato com parentes e saber sobre o estado de saúde da idosa, o que levou os investigadores a identificar o perímetro onde os fugitivos poderiam estar.

De acordo com o Metrópoles, Rogério passou a ser criado pela avó a partir dos 6 anos. Ela mora na região do Ramal do Cassirian, no Acre. Ele ficou aos cuidados de Tereza porque a mãe dele, que reside no Rio de Janeiro, precisou cuidar de um outro filho, com deficiência.