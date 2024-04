Prefeito recebe membros de motoclube e reafirma apoio a evento regional

prefeito de Rio Branco recebeu em seu gabinete no final da tarde de sexta-feira (12), membros do motoclube Bodes do Asfalto, que no mês de agosto realizará um evento na capital acreana voltado para os amantes do motociclismo.

Batizado de Rock Motocycle Festival – 1º EBAR Amazônia (Encontro Regional dos Bodes do Asfalto da Amazônia), o evento objetiva promover e fomentar o motociclismo e a cultura do rock’n roll, além do estreitamento de laços de membros do motoclube dos estados envolvidos, Acre, Rondônia e Amazonas.

De acordo com Jaime Fontes Vasconcelos, presidente do Bodes do Asfalto no Acre, o evento busca também incentivar o intercâmbio cultural e esportivo, além do lazer dos praticantes em âmbito regional, fortalecendo assim a integração entre os motociclistas. Ainda de acordo com o presidente, motociclistas de estados fora do eixo regional já confirmaram presença no evento, como Mato Grosso e Ceará. Motociclistas do Perú e Bolívia também já realizaram inscrições para participar do encontro.

“Esse será um evento aberto para todos os amantes do motociclismo e do rock e certamente entrará para o calendário de eventos do nosso estado. Temos presença confirmada não só dos membros do motoclube de Rondônia e Amazonas, mas também de motociclistas de outros estados e até de outros países. Para nós é uma grande satisfação receber o apoio da prefeitura para o nosso evento, além de ser recebido com tanto carinho, cordialidade e respeito pelo prefeito”, disse Vasconcelos.

O prefeito destacou a importância do evento como forma de fomentar o turismo em Rio Branco, reafirmando seu apoio à cultura e ao esporte.

“A prefeitura vai apoiar esse evento porque entendemos a importância de eventos culturais em todas as suas vertentes. Teremos aqui motociclistas dos estados do Amazonas, Rondônia e do estado de Roraima, alias, vem gente do Brasil inteiros e isso é muito bom para fomentar a cultura, o turismo e a economia na nossa cidade, então, num evento como esse que está sendo promovido pelo motoclube Bodes do Asfalto é importante que a prefeitura participe e estimule que eles aconteçam mais e mais vezes”, comentou o prefeito.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco