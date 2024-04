Por não pagamento de pensão alimentícia, dez são presos em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira, 2, dez homens foram presos por não pagarem pensão alimentícia aos seus filhos. A nova fase da Operação Anjos da Guarda foi desencadeada pela Polícia Militar, em parceria com a Central de Cumprimento de Mandados do Tribunal de Justiça – CEMAN.

” Agora os devedores serão apresentados ao Tribunal para que sejam pagas as devidas dívidas ou haja a manutenção da prisão”, citou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

A operação, que teve início no ano passado, continuará com outros cumprimentos de mandados de prisão. Em agosto de 2023, seis homens já haviam sido presos em Cruzeiro do Sul em uma fase da mesma operação.