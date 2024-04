Policial Civil do Acre é selecionada para participar da Brazil Conference, em Harvard

A agente de polícia civil Juliana Dall Agnoll, que trabalha na delegacia de Assis Brasil, no interior do Acre, foi escolhida entre milhares de candidatos para ser uma das representantes brasileiras na 10ª edição da Brazil Conference, que será sediada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos entre os dias 5 a 7 de abril.

A jornada de Juliana rumo a esse reconhecimento internacional começou com o processo seletivo “Servindo o Brasil”, uma iniciativa que visa destacar a importância dos serviços públicos e de seus profissionais. Entre provas escritas, redações abertas e entrevistas criteriosas, Juliana Dall se destacou não apenas por seu conhecimento técnico, mas também por sua paixão e compromisso com o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Acre.

“É uma honra e uma responsabilidade imensa representar não só a minha instituição, mas todo o país em um evento tão grandioso como a Brazil Conference. Estou ansiosa para levar nossa história, nossos desafios e nossas conquistas para o mundo e mostrar como o trabalho da Polícia Civil é fundamental para a sociedade brasileira”, disse a agente de polícia, com um brilho de determinação nos olhos.

O delegado-geral de Polícia do Acre, Henrique Maciel, expressa seu orgulho pela conquista da agente: “Juliana personifica os valores de excelência e comprometimento que buscamos em nossos profissionais. Sua seleção para a Brazil Conference é um reflexo não apenas de seu talento individual, mas também do papel vital que a Polícia Civil desempenha na segurança e no bem-estar de nossa comunidade”, explicou.

Com informações da assessoria da Polícia Civil do Acre.