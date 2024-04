Policial aposentado morre e tem corpo devorado pelos próprios cães em Goiás

“Na cena do crime, ao lado de uma mesa, foi encontrado um caderno com anotações, a chave do carro, um vidro de spray semelhante a um inseticida e pequenos objetos. Uma cadeira virada estava caída ao lado da mesa, e a ossada estava nesse local”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais do local do crime e do corpo para determinar a causa da morte. Caso seja constatada a morte por causas naturais, o caso será arquivado.