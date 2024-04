Polícia Civil prende três homens por violência contra mulheres

Na última terça-feira, 02, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), realizou uma operação que resultou na prisão de três homens por diferentes crimes contra mulheres, em Rio Branco. D.L.S., de 36 anos, Z.O.A., de 40 anos, e J.B.O., de 50 anos, foram detidos por ações que envolviam desrespeito às medidas protetivas e estupro de vulnerável.

Os dois primeiros foram presos por descumprirem medidas protetivas contra suas ex-companheiras. Segundo informações da polícia, ambos não aceitavam o fim do relacionamento e passaram a ameaçar e perseguir constantemente as suas ex-parceiras, inclusive indo até seus locais de trabalho. Apesar de haver uma ordem judicial para que se afastassem das vítimas, eles continuaram a violar essa determinação. Diante do descumprimento, o delegado Danilo César representou pela prisão temporária dos infratores.

No terceiro caso, J.B.O., de 50 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o autor conheceu a vítima em uma confraternização de amigos, onde ambos consumiram bebidas alcoólicas. Ao final da festa, o suspeito ofereceu uma carona para a vítima até sua residência, o que foi aceito. No entanto, durante o percurso, percebeu-se que a vítima estava em estado de vulnerabilidade devido ao álcool ingerido. O agressor então a levou para um motel, onde consumou o ato sexual sem o consentimento da vítima.

Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado Danilo César, juntamente com sua equipe de investigação, iniciou as diligências que culminaram na prisão do suspeito.

“Estamos comprometidos em combater veementemente qualquer forma de violência contra as mulheres. Essas prisões demonstram nosso empenho em proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. A Polícia Civil continua atuando de forma rigorosa para coibir esse tipo de crime e garantir justiça às mulheres que sofrem violência doméstica e sexual”, declarou o delegado Danilo César.

Por Ascom/PCAC