Polícia Civil realiza prisão de suspeito por roubo com violência e ameaça no Acre

Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), efetuou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva de decisão condenatória em desfavor do nacional F. H. C. P.. A ordem judicial foi emitida pelo Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsão da Comarca de Rio Branco.

De acordo com as informações contidas no inquérito policial, o investigado abordou uma mulher em via pública, praticando roubo mediante violência e grave ameaça, subtraindo uma bolsa contendo carteira e documentos pessoais da vítima. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público do Acre (MPAC), a mesma foi acatada pela Justiça.

Diante dos fatos, os agentes da DCORE realizaram o monitoramento do suspeito, culminando no cumprimento do mandado de prisão com condenação de mais cinco anos em desfavor do nacional.

Posteriormente à prisão, o indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foram realizados os procedimentos de praxe. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

Por Ascom/PCAC