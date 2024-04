Pet Shop é condenado em R$ 10 mil após cachorrinha ser esmagada por caixa d’água

Nesta segunda-feira, 1º, o Juizado Especial Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul condenou um pet shop a pagar R$ 10 mil a uma tutora após sua cadela morrer esmagada por uma caixa d’água.

Segundo narra os autos do processo, em 18 de maio de 2023, a dona do animal contatou o estabelecimento comercial, pois sua cadela estava com uma infestação de carrapatos e necessitava realizar um banho com medicamentos. Na conversa, via WhatsApp, a tutora foi informada que o animal seria entregue somente no próximo dia, por isso necessitava permanecer no local para ser tosada e banhada novamente. No outro dia, ao entrar em contato com a clínica veterinária, a tutora descobriu que sua cachorra havia morrido esmagada após uma caixa d’água desabar.

Diante do acontecido, destacando o abalo no seu estado psicoemocional, a dona do animal requereu na Justiça uma reparação por danos morais. Perante a prova documental e a ausência do reclamado em Juízo, a juíza de Direito Rosilene de Santana acatou aos pedidos da tutora e condenou o pet shop a indenizá-la com na quantia de R$ 10 mil.

Na sentença, a magistrada entendeu que a clínica veterinária não adotou as cautelas necessárias para manter a integridade física do animal, permitindo que o cão viesse a falecer enquanto estava sob seus cuidados.