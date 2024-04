Paramount investiga acusações contra Sylvester Stallone no set de “Tulsa King”

A Paramount está investigando alegações de que Sylvester Stallone supostamente usou linguagem depreciativa para falar sobre os figurantes de “Tulsa King”, disseram fontes à CNN. A série é produzida pela Paramount e está disponível no serviço de streaming do estúdio, o Paramount+.

O estúdio está investigando alegações que surgiram pela primeira vez nas redes sociais, nas quais Stallone foi acusado de se referir a alguns artistas que trabalhavam como atores secundários no set da série de TV como “feios”, um “banco de banha” e um “cara gordo com bengala”, de acordo com duas fontes próximas ao seriado.

Stallone foi acusado de ter sido ouvido dizendo ao diretor de “Tulsa King”: “Traga garotas bonitas para ficar perto de mim”, em outra postagem nas redes sociais.

Ambas as fontes de produção disseram à CNN que nenhuma reclamação formal foi apresentada contra Stallone ou o diretor. O profissionais de recursos humanos tomou conhecimento das acusações nas postagens nas redes sociais, disseram os indivíduos.

Craig Zisk, diretor e produtor executivo da série da Paramount, disse ao TMZ que “nenhum insulto desse tipo foi proferido”. A CNN entrou em contato com representantes de Stallone e Zisk.

As postagens nas redes sociais detalhando as alegações parecem ter se originado em grupos do Facebook sobre experiências de figurantes no set de “Tulsa King”, mas se tornaram públicas quando supostas capturas de tela foram compartilhadas no X, anteriormente conhecido como Twitter , da escritora de televisão Julie Benson.

Embora ela não trabalhe na produção, Benson disse que soube das acusações por meio de um amigo que trabalha como ator secundário no programa.

No X, Benson também afirmou que um agente de elenco de figurantes parou de trabalhar no programa, compartilhando uma captura de tela de um e-mail que parece ter sido escrito pela agente de elenco Rose Locke, que supostamente escreveu: “Eu pedi demissão porque era claramente tóxico. Ambiente em que eu não me sentia confortável em me envolver “.

As fontes também disseram à CNN que uma agência de elenco se demitiu do programa de TV.

Uma postagem no Facebook na página oficial da empresa de Locke, Catrett Locke Casting, confirmou que ela “escolheu se separar” de “Tulsa King”, embora a postagem não especificasse o motivo.

Uma fonte próxima à produção de ambas as temporadas da série disse à CNN que os produtores pretendiam combinar o mesmo tom e sentimento dos figurantes apresentados na primeira temporada do programa e que os novos atores para a segunda temporada não eram o que o diretor pediu.

Zisk pediu ao agente de elenco que enviasse fotos dos figurantes, acrescentou o indivíduo, o que causou um desentendimento e eventualmente a demissão da empresa de elenco. Além disso, alguns atores de fundo estavam pedindo para tirar fotos com Stallone no set, acrescentou esta fonte de produção.

O assunto agora está sendo investigado por meio de entrevistas com o elenco e a equipe técnica à medida que a produção continua, segundo ambas as fontes familiarizadas com a situação atual.

As filmagens da 2ª temporada de de “Tulsa King” começaram recentemente e a investigação não está alterando os planos de produção de forma alguma, disse uma fonte. Stallone e o diretor continuam trabalhando, conforme planejado.

Uma fonte de produção disse à CNN que a Paramount se orgulha de ter um “local de trabalho justo e respeitoso”. A outra fonte, também familiarizada com a investigação, disse que o assunto está sendo levado a sério para garantir que todos se sintam seguros no trabalho e felizes no local.

A CNN entrou em contato com a SAG-AFTRA, que representa atores secundários, para perguntar se o sindicato foi informado – ou está investigando – alguma das alegações em torno do “Tulsa King”.

Um representante da CSA, a Casting Society of America, disse à CNN que os agentes de elenco para figurantes não estão incluídos em seus membros.