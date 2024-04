Operação policial resulta na prisão de líder de facção e apreensão de armas

Nas primeiras horas deste domingo,(07), uma operação liderada pela Polícia Militar resultou na prisão de um líder de facção criminosa em Rio Branco.

A ação policial aconteceu na rua Canário, no Conjunto Andirá, onde as autoridades encontraram um verdadeiro depósito de armas e drogas.

As investigações preliminares da companhia ROTAM, do Batalhão de Operações Especiais, indicaram a presença de um ponto de tráfico de drogas na região do bairro Andirá. Após averiguar as informações, as autoridades chegaram ao local e detiveram duas mulheres que tentaram fugir ao avistarem a polícia.

Com a colaboração delas, os policiais encontraram uma residência usada como ponto de venda de drogas, onde estava o suspeito Lucas da Silva Mendonça, de 24 anos.

No interior da residência, os policiais descobriram um grande estoque de drogas, incluindo 50 tijolos de Skunk, 12 tijolos de Cloridrato de Oxidado de Cocaína, quase 2 quilos de Crack e 58 sacos de Cocaína já embalados para venda. Além disso, uma quantia de R$ 7.738 reais em espécie foi apreendida.

O que mais chocou as autoridades foi o arsenal de armas encontrado no local. Um fuzil AR15 calibre .556 com 41 munições intactas, uma pistola TAURUS G2C calibre 9mm, 2 revólveres calibre .38 e um revólver calibre .32 foram apreendidos, juntamente com uma grande quantidade de munição de diferentes calibres.

Também foram encontradas 3 balanças de precisão, material para embalagem da droga e uma capa de colete balístico.

O comandante da operação estimou um prejuízo de aproximadamente R$ 280 mil reais ao crime organizado, considerando as drogas e armas apreendidas, que poderiam ser utilizadas em ações criminosas na capital e no interior do Acre.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Flagrantes, juntamente com o material ilícito apreendido, para serem ouvidos e posteriormente passarem por audiência de custódia.