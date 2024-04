O.J. Simpson morre aos 76 anos em decorrência de câncer, informa família

O ator e ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson morreu aos 76 anos em decorrência de um câncer.

A morte foi confirmada pela família através das redes sociais.

“No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o câncer”, escreve o comunicado assinado pela família Simpson, publicado no perfil de O.J. no X (antigo Twitter).

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024