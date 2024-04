Nove pessoas morrem e 23 ficam feridas em acidente de ônibus de turismo na Bahia

Pelo menos nove pessoas morreram e 23 ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (11), após um ônibus de turismo bater em um barranco e tombar na BR-101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

O veículo tinha saído da cidade do Rio de Janeiro e tinha como destino o município turístico de Porto Seguro, também no extremo sul baiano.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o ônibus é da empresa RM Viagens e Turismo, tinha capacidade para 44 passageiros, mas estava ocupado por 34 pessoas no momento do acidente. A batida ocorreu no km 885 da rodovia, por volta das 4h30.

Oito pessoas morreram ainda no local. Posteriormente, um dos feridos que estava em estado gravíssimo morreu no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

Segundo a administração do hospital, entre os outros 23 feridos, cinco foram levados para o bloco cirúrgico e 18 estão estabilizados na enfermaria. Além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros da Bahia, do Samu, da PM e da Polícia Civil também atuaram no acidente.

Em nota, a empresa responsável pela viagem afirmou que a causa do acidente ainda não foi esclarecida. “Neste momento delicado, estamos empenhados em prestar todo o suporte necessário aos envolvidos. A RM Turismo se coloca à disposição para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos desse acontecimento”, diz a RM Turismo.