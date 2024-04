Nicolau Jr e Gonzaga prestigiam entrega de 110 toneladas de alimentos da CNC para atingidos pela enchente no Acre

A assistência para as famílias atingidas pelas cheias no Acre não acabou depois que as águas baixaram. Neste sábado,6, no ginásio do SESC, em Rio Branco, a Confederação Nacional do Comércio, por meio da FERCOMÉRCIO, entregou ao governo do estado, 11 toneladas de alimentos, que somam 9 mil cestas básicas.

O primeiro secretário ALEAC, Nicolau Junior, prestigiou o ato junto com o presidente da Casa de Leis, Luiz Gonzaga, o ato que teve as presenças do governador Gladson Cameli, da vice governadora Mailza Assis, do presidente da Fecomercio, Leandro Domingos, do vice presidente e superintendente do SEBRAE/AC, Marcos Lameira e da secretária de Ação Social, Maria Zilmar.

Nicolau Junior lembrou que a bem pouco tempo a ALEAC repassou para o governo 3 toneladas de alimentos, e destacou a parceria entre o governo e a iniciativa privada, que garantiram a entrega dos donativos.

“O sofrimento das famílias não acaba quando o nível das águas baixa. Pelo contrário, é preciso estender a assistência até que essas pessoas consigam se restabelecer. Meu reconhecimento ao trabalho realizado pela Fecomercio que tem um grande histórico de ações em favor das famílias de baixa renda”, disse Nicolau.

Para o presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga, a iniciativa da Fecomercio, ratifica a parceria com o governo de vem de longas datas. Gonzaga pontuou que o sistema “S”, oferta uma vasta lista de ações, da saúde ao esporte, que sempre convergem para a inclusão social.

“Ter uma entidade dessas como parceira é o apoio que todo governo quer. Meu reconhecimento ao trabalho de todos que integram essa grande instituição e esperamos estreitar ainda mais nossas relações institucionais “, disse Gonzaga.

Leandro Domingos, presidente da FECOMERCIO, disse que os donativos foram adquiridos com recursos da Confederação Nacional do Comércio, por meio do Programa Mesa Brasil, executado pelo SESC. A Secretária Estadual de Ação Social será responsável pela distribuição dos alimentos.