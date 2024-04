Municípios do Baixo Acre, Purus e Envira são beneficiadas com Fundo da Amazônia

Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá, municípios das regionais do Baixo Acre, Purus e Envira, vão receber recursos do Fundo da Amazônia para combater o desmatamento e as queimadas ilegais. Eles foram selecionados de acordo as taxas de redução de desmatamento, os indicadores são do sistema Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A previsão de desembolso pelo governo federal para este ano é de R$ 150 milhões. As inscrições para receber o benefício vão até o final deste mês. Para 2025, a previsão de aplicação de recursos pelo fundo é de R$ 250 milhões.

O Fundo Amazônia tem como objetivo captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal, nos termos do Decreto nº 6.527, de 1º de agosto de 2008.